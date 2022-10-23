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28 минут назад

Названа причина смерти звезды "Гарри Поттера" Колтрейна

Илья Родин

Шотландский актер Робби Колтрейн (настоящее имя - Энтони Роберт Макмиллан) скончался от полиорганной недостаточности, пишет Sunday World.

Названа причина смерти звезды "Гарри Поттера" Колтрейна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что комический актер Робби Колтрейн сыграл во многих популярных фильмах. Больше всего он запомнился зрителям в роли Валентина Жуковского в «Бондиане» и Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере.

Причина смерти стала известна спустя 9 дней после кончины актера. По данным медиков, Колтрейн страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей, сахарного диабета II типа, ожирения и блокады сердца.

Он ушел из жизни в больнице, расположенной неподалеку от шотландского города Фолкерк.

Фанаты и коллеги Колтрейна выразили свои соболезнования в социальных сетях. В частности, они опубликовали трогательный клип с празднования 20-летия сериала «Возвращение в Хогвартс», который вышел в эфир в январе 2022 года.

На кадрах одного из последних своих видео актер говорит о том, что его дети выросли, пока снимались фильмы Поттерианы. Они будут показывать их своим детям.

Колтрейн предположил, что картины будут смотреть и через 50 лет. К тому времени его уже не будет, «но Хагрид будет, да».

Общество,Энтони Макмиллан,Робби Колтрейн,Гарри Поттер,
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