Патриарх Кирилл заявил об опасности ядерной катастрофы

Мир оказался перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего выступления на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что человечество в XXI веке «не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем».
«Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью», — цитирует патриарха РИА Новости.
Ранее глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил, что человечество переживает Третью Мировую войну, напоминает «Свободная пресса».