Стали известны подробности о жизни медведя Диксона с дробью в теле

«Известны случаи, когда в животных попадала дробь, и они проживали с ней долгую жизнь. Так и Диксон: по внешним признакам поведения можно сказать, что он не ощущает инородных предметов. В связи с этим на данный момент в операции нет необходимости», — написала Акулова.