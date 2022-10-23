В РПЦ заявили о попытках стереть с лица земли православную Русь

«Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, он не укладывается в рамки той запрограммированной системы... Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так», — заявил он.