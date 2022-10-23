«Будет на его совести»: Лукьяненко о высказывании Красовского

Я сразу сказал свое мнение на этот счет. Антон высказывался, конечно, очень провокативно. Я понимаю, что это такой журналистский прием. Но мне кажется, что нельзя такие высказывания допускать даже в рамках провокативного высказывания. Это пусть будет на его совести, — сказал Лукьяненко.