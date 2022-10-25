За сутки в России госпитализированы 1576 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1576 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 475 пациентов с COVID-19.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа в стране выявили 6578 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 7329.

За сутки умерли 84 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 89 заболевших.

Также за сутки выздоровели 12 912 человек, накануне — 8329.