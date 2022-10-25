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45 минут назад

За сутки в России госпитализированы 1576 человек с коронавирусом

RT на русскомиещё 2

За сутки в России госпитализированы 1576 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 475 пациентов с COVID-19.

За сутки в России госпитализированы 1576 человек с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа в стране выявили 6578 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 7329.

За сутки умерли 84 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 89 заболевших.

Также за сутки выздоровели 12 912 человек, накануне — 8329.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Общество,Евгений Тимаков,
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