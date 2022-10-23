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25 минут назад

В России за сутки выявили 8 672 случая заражения коронавирусом. Это минимум с 26 июля

ТАССиещё 3

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 672, летальных исходов из-за ковида - на 88. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 26 июля, когда зафиксировали 6 183 заболевших. Количество летальных исходов за сутки уже в течение 10 дней не превышает 100. Днем ранее в стране зарегистрировали 9 348 случаев заражения и 90 смертей, всего с начала пандемии - 21 372 935 и 389 537 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 10 578 против 15 035 днем ранее, до 20 719 106.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 756 против 865 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 225 014 случаев заражения. Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 16 против 18 днем ранее, до 46 523. Количество случаев выздоровления увеличилось на 683, до 3 033 861.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 258 против 293 днем ранее, следует из данных. Всего с начала пандемии в области выявили 1 116 533 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 134, до 1 096 860. За последние сутки умерли 6 заразившихся, всего с начала пандемии - 15 396.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 536 против 539 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 782 097 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 175 до 1 738 838, число умерших возросло на 11, до 35 647.

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