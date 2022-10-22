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12 минут назад

Мобилизованных временно освободили от налогов

Илья Родин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о предоставлении отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных граждан. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Мобилизованных временно освободили от налогов
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, отсрочка по выплатам предоставляется на весь срок военной службы. Кроме того, она будет действовать на протяжении определенного времени и после его окончания.

Кроме того, правительство продлило сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по банковским счетам.

Для уплаты налогов и взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания службы. Для предоставления деклараций дается на три дня меньше, отсрочка будет действовать до 25-го числа третьего месяца.

Уточняется, что накопившуюся задолженность можно будет при необходимости уплатить в рассрочку. Размер первого платежа составит менее 20% от суммы долга.

Общество,Украина,СВО,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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