Мобилизованных временно освободили от налогов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о предоставлении отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных граждан. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.
Согласно документу, отсрочка по выплатам предоставляется на весь срок военной службы. Кроме того, она будет действовать на протяжении определенного времени и после его окончания.
Кроме того, правительство продлило сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по банковским счетам.
Для уплаты налогов и взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания службы. Для предоставления деклараций дается на три дня меньше, отсрочка будет действовать до 25-го числа третьего месяца.
Уточняется, что накопившуюся задолженность можно будет при необходимости уплатить в рассрочку. Размер первого платежа составит менее 20% от суммы долга.