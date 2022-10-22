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41 минуту назад

Имя Акунина исчезло с театральных афиш в Петербурге и Москве

Слово и Дело

Имя писателя Бориса Акунина исчезло с театральных афиш в Петербурге и Москве. Публицист выступает против спецоперации на Украине.

Имя Акунина исчезло с театральных афиш в Петербурге и Москве
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Акунин в соцсетях пожаловался, что в афишах четырех спектаклей, которые поставлены по его пьесам, убрали его имя. По словам Акунина, названия постановок остались, а графы с именем автора пьесы нет. Речь идет о спектаклях в РАМТ и Александринском театре.

«Названия пьес остались, но вместо автора пустота. Спрашивают, знаю ли я про это. Да, знаю», — поделился Акунин.

В Министерстве культуры России назвали логичным решение убрать имена деятелей культуры, которые выступают против родной страны и уехали из России.

Общество,Борис Акунин,Минкультуры России,
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