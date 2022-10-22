Имя Акунина исчезло с театральных афиш в Петербурге и Москве

Имя писателя Бориса Акунина исчезло с театральных афиш в Петербурге и Москве. Публицист выступает против спецоперации на Украине.
Акунин в соцсетях пожаловался, что в афишах четырех спектаклей, которые поставлены по его пьесам, убрали его имя. По словам Акунина, названия постановок остались, а графы с именем автора пьесы нет. Речь идет о спектаклях в РАМТ и Александринском театре.
«Названия пьес остались, но вместо автора пустота. Спрашивают, знаю ли я про это. Да, знаю», — поделился Акунин.
В Министерстве культуры России назвали логичным решение убрать имена деятелей культуры, которые выступают против родной страны и уехали из России.