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41 минуту назад

Русские дома в Европе открыли пункты обогрева для европейцев

Майк Габриелян

Россия открывает в Европе пункты обогрева для всех желающих. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Россотрудничества.

Русские дома в Европе открыли пункты обогрева для европейцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гуманитарная акция называется «Из России с теплом». Пока цены на газ и электричество остаются высокими, Русские дома и культурные центры будут работать как пункты обогрева в европейских столицах.

Посетители смогут выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть российское кино и мультфильмы. В уютных залах можно увидеть картины «Илья Муромец», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «Сказка странствий», «Снежная сказка» и другие.

«Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мёрзнущим европейским семьям. В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей», - сообщает Россотрудничество.

Организаторы подчеркивают, что культурные центры остаются вне политики.

Ранее сообщалось, что Россотрудничество будет продвигать цифровые образовательные площадки на русском языке за рубежом.

Общество,Россотрудничество,
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