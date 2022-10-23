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1 час назад

На Керченской паромной переправе начал работу шестой паром

ТАССиещё 3

Паром "Конро Трейдер" начал работу в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе Минтранса России в воскресенье.

На Керченской паромной переправе начал работу шестой паром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На Керченскую паромную переправу ночью 23 октября вышел шестой паром - железнодорожный "Конро Трейдер". В первый свой рейс он перевез из терминала Рыбный порт (Керчь) в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона", - говорится в сообщении.

С начала возобновления работы Керченской паромной переправы перевезено около 18,3 тыс. пассажиров и порядка 8,3 тыс. автомобилей, отметили в Минтрансе. Шесть паромов, работающие на линии, выполнили в общей сложности 230 рейсов.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, частично возобновлено движение легковых автомобилей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Общество,Минтранс РФ,
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