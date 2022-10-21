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41 минуту назад

В Европе обнаружили новый подвариант омикрона

Елена Прошина

В пяти странах Евросоюза обнаружили новый подвариант BQ.1 и его разновидность BQ1.1 омикрон-штамма COVID-19. Предполагается, что они станут доминирующими в странах ЕС к середине ноября — началу декабря 2022 года. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

В Европе обнаружили новый подвариант омикрона
Фото: ТАССТАСС

«Согласно эпидемиологическому отчету, новый подвариант приведет к увеличению числа случаев заболевания COVID-19 в ближайшие недели или месяцы в Европе», — отмечается в тексте.

По данным предварительного исследования, BQ.1 обладает «способностью уклоняться от ответа иммунной системы». При этом до сих пор остается неизвестным уровень его влияния на здоровье и организм человека.

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Большего всего случаев заражения данным подвариантом омикрон-штамма коронавируса обнаружили во Франции, Бельгии, Ирландии, Нидерландах и Италии.

Общество,ЕС,
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