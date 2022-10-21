На «Кинопоиске» появятся проекты Warner Bros.

Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сообщил, что в ближайшее время на сайте появится контент ушедшей из России студии Warner Bros. Об этом пишет ТАСС.
«Действительно, в подборке "Скоро в подписке" публикуется контент, который в ближайшее время появится на "Кинопоиске". Кроме этого, на странице фильма или сериала можно увидеть ожидаемую дату публикации и расписание выхода серий», – сообщили в пресс-службе сервиса.
Там также уточнили, что среди проектов, которые появятся в первую очередь – новые сезоны сериалов «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Старгерл» и «Кунг-фу».