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29 минут назад

Подмосковные музеи примут участие в акции «Ночь искусств»

RT на русском

Музеи Московской области примут участие в акции «Ночь искусств», которая состоится 4 ноября.

Подмосковные музеи примут участие в акции «Ночь искусств»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник проведёт игру, приуроченную к 410-летию освобождения Москвы от польских интервентов.

Также запланированы лекции, экскурсии и игровые программы для детей.

В Серпуховском историко-художественном музее состоится иммерсивное шоу «Путешествие во времени», а Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и Историко-художественный «Новый Иерусалим» подготовили игровые и интерактивные программы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

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