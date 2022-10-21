Подмосковные музеи примут участие в акции «Ночь искусств»

Музеи Московской области примут участие в акции «Ночь искусств», которая состоится 4 ноября.

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Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник проведёт игру, приуроченную к 410-летию освобождения Москвы от польских интервентов.

Также запланированы лекции, экскурсии и игровые программы для детей.

В Серпуховском историко-художественном музее состоится иммерсивное шоу «Путешествие во времени», а Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и Историко-художественный «Новый Иерусалим» подготовили игровые и интерактивные программы.