В РЖД объяснили уведомления украинцам в поездах из РФ

В РЖД объяснили о предупреждениях гражданам Украины о «удалении из поезда» из России в Белоруссию. По словам компании, они вручаются, чтобы проинформировать украинцев о возможном нарушении закона. Об этом сообщает РБК.

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Уведомления об «удалении из поезда» украинцы получают во время покупки ж/д билетов из России в Белоруссию. Они предупреждают о том, что на железной дороге нет пунктов пропуска, через которые должны проходить иностранцы.

В пресс-службе РЖД также напомнили, что, согласно законному порядку пересечения российско-белорусской границы, делать это на поезде могут только граждане этих двух стран, либо пассажиры с видом на жительство. Также пересекать границу могут следующие по свидетельству о возвращении из страны СНГ. Эти правила распространяются и на автомобильные поездки.

«Ответственность за отсутствие надлежащих документов лежит на самих пассажирах», – сообщили в пресс-службе РЖД.