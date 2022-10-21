В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
58 минут назад

Актер Геннадий Ершов отправился на спецоперацию

Газета.Ru

Театральный актер из Ханты-Мансийска Геннадий Ершов отправился в один из учебных центров Западной Сибири перед отправкой в зону спецоперации, передает Ura.ru.

Актер Геннадий Ершов отправился на спецоперацию
Фото: Геннадий Ершов/VKГеннадий Ершов/VK

Актер Геннадий Ершов выступал в театре финно-угорских народов «Солнце» и был призван как десантник.

«Когда Геннадий Ершов шел к автобусу, то число желающих обнять его и пожелать что-то в дорогу было так велико, что на это потребовалось значительное время», — сообщил журналист агентства, отметив, что провожающие Ершова скандировали боевой клич «гойда», когда он садился в автобус.

Ранее специалист по старинной музыке, скрипач Андрей Решетин объяснил свое решение отправиться добровольцем на фронт. По словам художественного руководителя международного фестиваля старинной музыки EARLYMUSIC, он занимался исторической памятью и раньше, возвращая «артефакты» русского наследия.

Общество,Андрей Решетин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители