Актер Геннадий Ершов отправился на спецоперацию

«Когда Геннадий Ершов шел к автобусу, то число желающих обнять его и пожелать что-то в дорогу было так велико, что на это потребовалось значительное время», — сообщил журналист агентства, отметив, что провожающие Ершова скандировали боевой клич «гойда», когда он садился в автобус.