Актер Геннадий Ершов отправился на спецоперацию

Театральный актер из Ханты-Мансийска Геннадий Ершов отправился в один из учебных центров Западной Сибири перед отправкой в зону спецоперации, передает Ura.ru.
Актер Геннадий Ершов выступал в театре финно-угорских народов «Солнце» и был призван как десантник.
«Когда Геннадий Ершов шел к автобусу, то число желающих обнять его и пожелать что-то в дорогу было так велико, что на это потребовалось значительное время», — сообщил журналист агентства, отметив, что провожающие Ершова скандировали боевой клич «гойда», когда он садился в автобус.
Ранее специалист по старинной музыке, скрипач Андрей Решетин объяснил свое решение отправиться добровольцем на фронт. По словам художественного руководителя международного фестиваля старинной музыки EARLYMUSIC, он занимался исторической памятью и раньше, возвращая «артефакты» русского наследия.