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30 минут назад

В Минкультуры назвали логичным исчезновение с афиш покинувших Россию артистов

Елена Прошина

В пресс-службе Минкультуры России заявили, что деятели культуры, которые покинули страну в сложное время или публично выступили «против её культуры» покидают афиши государственных учреждений «абсолютно логично». Об этом сообщает ТАСС.

Минкульт объяснил исчезновение с афиш покинувших РФ артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам ведомства, запрос на это идёт от самого общества.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», – рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что присутствие подобных деятелей в материалах государственных учреждений возмущает граждан.

«Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», – заявили в ведомстве.

Ранее писатель и драматург Борис Акунин рассказал, что его имя убрали с театральных афиш Москвы и Петербурга.

Общество,Борис Акунин,Минкультуры России,
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