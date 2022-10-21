Минкульт объяснил исчезновение с афиш покинувших РФ артистов

В пресс-службе Минкультуры России заявили, что деятели культуры, которые покинули страну в сложное время или публично выступили «против её культуры» покидают афиши государственных учреждений «абсолютно логично». Об этом сообщает ТАСС.
По словам ведомства, запрос на это идёт от самого общества.
«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», – рассказали в пресс-службе.
Там также добавили, что присутствие подобных деятелей в материалах государственных учреждений возмущает граждан.
«Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», – заявили в ведомстве.
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