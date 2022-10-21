Компанию политолога Соловья внесли в список иноагентов

Минюст внес в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Иновещание», созданное доктором исторических наук и политологом Валерием Соловьем (признан в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«В соответствии с распоряжением МинюМинюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Иновещание". Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, Соловьем В.Д.», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физлицом требований закона об иноагентах, направленных на повышение информационной прозрачности деятельности. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Иновещание» было создано и зарегистрировано в Москве 20 сентября 2022 года. Учредителем и гендиректором компании является Соловей.