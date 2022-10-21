ВЦИОМ: Путину доверяют свыше 80% россиян

Также гражданам РФ предложили оценить деятельность президента страны. Ее одобрили 77% россиян, что на 1,4 процентных пункта больше, чем на прошлой неделе. Также вырос уровень доверия граждан РФ к деятельности правительства и премьер-министра Михаила Мишустина. Решениям первого стали доверять на 1,8% больше россиян (52,6%), второго — на 2,2% больше (52%). При этом личный уровень доверия к Мишустину составил 62,8%, прибавив четыре процентных пункта за неделю.