ВЦИОМ: Путину доверяют свыше 80% россиян

Более 80% россиян заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
В ВЦИОМ уточнили, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,6% россиян. Неделей ранее данный показатель составлял 80,9%.
Также гражданам РФ предложили оценить деятельность президента страны. Ее одобрили 77% россиян, что на 1,4 процентных пункта больше, чем на прошлой неделе. Также вырос уровень доверия граждан РФ к деятельности правительства и премьер-министра Михаила Мишустина. Решениям первого стали доверять на 1,8% больше россиян (52,6%), второго — на 2,2% больше (52%). При этом личный уровень доверия к Мишустину составил 62,8%, прибавив четыре процентных пункта за неделю.
Опрос был проведен специалистами ВЦИОМ с 10 по 16 октября. Его участниками стали 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Их мнения по поводу разных вопросов собирали путем телефонного интервью.