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56 минут назад

На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска

Газета.Ruиещё 2

Глава Минэкономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении контроля на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе после теракта на Крымском мосту. Об этом он сообщил на встрече с предпринимателями, передает РИА Новости.

На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

«На «Верхнем Ласе» с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы — погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью. В связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска на «Верхнем Ларсе», — сказал он.

В конце сентября в нескольких районах Северной Осетии и в городском округе Владикавказ с 28 сентября был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» российско-грузинской границы.

Также указано, что на территорию республики ограничивается въезд легкового автотранспорта — исключение составляют машины, зарегистрированные в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

Общество,Ваган Керобян,
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