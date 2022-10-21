Президент считает решаемой проблему алкоголизма в России

Президент России Владимир Путин считает, что проблему высокого уровня потребления алкоголя в стране можно решить. По его мнению, для этого у людей должны быть возможности для саморазвития. Об этом пишет ТАСС.
На встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым Путин обратил внимание на высокий уровень алкоголизма в регионе. По его словам, «это решаемая проблема».
«В стране в целом-то решается - у вас это тоже наверняка можно и нужно решать», - сказал он.
По мнению главы государства, проблема алкоголизма связана с недостаточностью развития социальной инфраструктуры. И это вопрос не только про образование и медицину. Он подчеркнул, что нужно уделять больше внимания и созданию объектов культуры, спортивных сооружений.
«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно, совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», - сказал президент.