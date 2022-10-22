В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Крымская железная дорога предупредила о запрете снимать поезда и объекты дороги

Газета.Ruиещё 1

Крымская железная дорога предупредила о запрете снимать поезда и объекты дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В Крыму запретили снимать поезда и мосты
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФЗападное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

«Запрещается проведение съемок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств», — добавили в пресс-службе.

Такое решение было принято в связи с введением в регионе режима среднего уровня реагирования.

19 октября президент России Владимир Путин ввел «средний уровень реагирования» в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

В этих регионах усилят охрану общественного порядка, военных объектов и госучреждений, на транспорте и объектах связи введут особый режим работы, а население из опасных районов временно переселят в оборудованные и стационарные жилые помещения.

Общество,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители