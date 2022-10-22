В Крыму запретили снимать поезда и мосты

Крымская железная дорога предупредила о запрете снимать поезда и объекты дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

«Запрещается проведение съемок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств», — добавили в пресс-службе.

Такое решение было принято в связи с введением в регионе режима среднего уровня реагирования.

19 октября президент России Владимир Путин ввел «средний уровень реагирования» в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.