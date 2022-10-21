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8 минут назад

В одежде Victoria's Secret и Nike нашли токсичное вещество

Lenta.ru

Американские ученые нашли токсичное вещество в спортивных бра и одежде для фитнеса производства популярных брендов. Соответствующее исследование опубликовано на сайте экологической организации Center for Environmental Health (CEH).

В одежде Victoria's Secret и Nike нашли токсичное вещество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что работники калифорнийского центра на протяжении полугода проводили тестирование предметов гардероба, выполненных из спандекса (синтетический материал из полиуретановых волокон). Речь идет о продукции следующих брендов: Athleta, PINK (Victoria's Secret), Asics, All in Motion, а также Nike, Fila, The North Face, Brooks, Mizuno, New Balance и Reebok.

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В конечном счете ученые обнаружили в составе вещей указанных марок бисфенол А (BPA), уровень которого превышает безопасную норму в 22 раза. Отмечается, что повышенное содержание BPA представляет опасность для здоровья человека, а именно, приводит к развитию астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, ожирения и эректильной дисфункции.

Сотрудники CEH направили руководству упомянутых ретейлеров предупреждение, согласно которому у них есть 60 дней на устранение выявленных нарушений. В противном случае экологическая организация будет вынуждена подать на производителей в суд.

Официальные представители брендов-нарушителей пока никак не комментировали произошедшее.

В июле 2021 года в женском нижнем белье бренда Incanto нашли токсичное вещество. «В нижнем белье (трусы) Incanto (произведено в Китае) содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Данная продукция не имеет права продаваться в магазинах. <...> Закупочная стоимость изделия составила 850 рублей», -— подчеркнули в Роскачестве.

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