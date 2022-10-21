В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
31 минуту назад

Пьеру Нарциссу поставят памятник в Москве

Елена Прошина

В российской столице может появиться памятник певцу Пьеру Нарциссу. Его планируют установить около РУДН или МГУ. Об этом пишет Лайф.

По словам экс-супруги певца Валерии Калачевой, уже есть желающие профинансировать строительство монумента. Она уточнила, что памятник могут установить около МГУ, выпускником которого является Нарцисс. Также рассматривается место у Российского университета дружбы народов, за чью команду КВН играл певец. Калачева отметила, что артист был любимчиком ректоров этих учебных заведений.

«В этих пределах где-то, потому что памятник мы ему не можем не поставить. Сотни людей это просят сделать. Просто потому что он не только пел, но объединял в себе именно народы. Он всех передружил на фоне позитива, музыки, все диаспоры. У нас есть даже случаи легендарные: люди десять лет были в ссоре, а он их помирил. И они благодарны, детей называли в честь него. Все хотят памятник», — сказала Калачева.

Она отметила, что для создания монумента будет использована одна из известных фотографий певца.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 22 июня на 46 году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. У артиста осталась дочь Каролина Кристель.

Общество,Шоу-бизнес,Видео,Пьер Нарцисс,РУДН,МГУ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители