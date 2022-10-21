Пьеру Нарциссу поставят памятник в Москве

В российской столице может появиться памятник певцу Пьеру Нарциссу. Его планируют установить около РУДН или МГУ. Об этом пишет Лайф.
По словам экс-супруги певца Валерии Калачевой, уже есть желающие профинансировать строительство монумента. Она уточнила, что памятник могут установить около МГУ, выпускником которого является Нарцисс. Также рассматривается место у Российского университета дружбы народов, за чью команду КВН играл певец. Калачева отметила, что артист был любимчиком ректоров этих учебных заведений.
«В этих пределах где-то, потому что памятник мы ему не можем не поставить. Сотни людей это просят сделать. Просто потому что он не только пел, но объединял в себе именно народы. Он всех передружил на фоне позитива, музыки, все диаспоры. У нас есть даже случаи легендарные: люди десять лет были в ссоре, а он их помирил. И они благодарны, детей называли в честь него. Все хотят памятник», — сказала Калачева.
Она отметила, что для создания монумента будет использована одна из известных фотографий певца.
Напомним, Пьер Нарцисс скончался 22 июня на 46 году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. У артиста осталась дочь Каролина Кристель.