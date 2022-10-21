В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
8 минут назад

Анна Большова впервые после смертельного ДТП выйдет на сцену

Газета.Ru

Источник в московском театре "Ленком" рассказал о состоянии ведущей актрисы учреждения культуры после ДТП, в котором погибла молодая женщина. Его слова приводит mk.ru.

В Ленкоме рассказали о состоянии Анны Большовой после ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам работника театра, Большова пала духом, хотя старается вида не показывать, очень переживает случившееся, не спит. При этом в дирекции театра заявили, что отменять спектакли с участием актрисы не будут.

22 октября Анна впервые после смертельного ДТП выйдет на сцену - в роли Голды в "Поминальной молитве". Кроме того, в репертуаре театра еще шесть спектаклей с Большовой: "Вишневый сад", "Американские горки", "Все оплачено", "Доходное место", "Королевские игры" и недавняя премьера "Последний поезд".

Ранее сообщалось, что 14 октября Анна Большова попала в ДТП в деревне Грачевка Калужской области. По информации СМИ, актриса сбила 31-летнюю женщину, которая скончалась до приезда врачей. Mash также сообщал, что погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сестра погибшей планирует подать в суд по факту происшествия.

Общество,Анна Большова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители