В Ленкоме рассказали о состоянии Анны Большовой после ДТП

Источник в московском театре "Ленком" рассказал о состоянии ведущей актрисы учреждения культуры после ДТП, в котором погибла молодая женщина. Его слова приводит mk.ru.
По словам работника театра, Большова пала духом, хотя старается вида не показывать, очень переживает случившееся, не спит. При этом в дирекции театра заявили, что отменять спектакли с участием актрисы не будут.
22 октября Анна впервые после смертельного ДТП выйдет на сцену - в роли Голды в "Поминальной молитве". Кроме того, в репертуаре театра еще шесть спектаклей с Большовой: "Вишневый сад", "Американские горки", "Все оплачено", "Доходное место", "Королевские игры" и недавняя премьера "Последний поезд".
Ранее сообщалось, что 14 октября Анна Большова попала в ДТП в деревне Грачевка Калужской области. По информации СМИ, актриса сбила 31-летнюю женщину, которая скончалась до приезда врачей. Mash также сообщал, что погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сестра погибшей планирует подать в суд по факту происшествия.