В Ленкоме рассказали о состоянии Анны Большовой после ДТП

Источник в московском театре "Ленком" рассказал о состоянии ведущей актрисы учреждения культуры после ДТП, в котором погибла молодая женщина. Его слова приводит mk.ru.

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По словам работника театра, Большова пала духом, хотя старается вида не показывать, очень переживает случившееся, не спит. При этом в дирекции театра заявили, что отменять спектакли с участием актрисы не будут.

22 октября Анна впервые после смертельного ДТП выйдет на сцену - в роли Голды в "Поминальной молитве". Кроме того, в репертуаре театра еще шесть спектаклей с Большовой: "Вишневый сад", "Американские горки", "Все оплачено", "Доходное место", "Королевские игры" и недавняя премьера "Последний поезд".