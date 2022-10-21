Ясновидящая рассказала, как загадать желание в пик метеорного потока Ориониды

Период метеорного потока Ориониды, пик которого наступит в ночь с 21 на 22 октября, идеален для того, чтобы загадывать желания. Как это сделать правильно, «Вечерней Москве» рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

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По ее словам, в это время у людей обостряется интуиция, поэтому обязательно нужно прислушаться к своему внутреннему голосу. Также в момент метеорного потока Вселенная открыта для просьб и желаний. Чтобы все загаданное точно сбылось, следует придерживаться нескольких правил.

Первая рекомендация — настроиться на позитивный и расслабленный лад. По словам ясновидящей, желание, об исполнении которого вы хотите попросить, должно быть личной сокровенной мечтой, а не навязанным кем-то советом. Запрос нужно формулировать четко и записать его на листок бумаги, а после произнести желаемое вслух, наблюдая за звездным потоком.

— Хорошо, если в этот момент вы будете наедине со своими мыслями и повернетесь лицом на восток. Никому не рассказывайте о загаданном, пока оно не исполнится, — добавила Янко.

После завершения таинства не стоит ждать мгновенного результата, раздражаться и сомневаться. Таролог отметила, что все желания сбываются в нужное время, даже если вы ожидаете какого-либо определенного момента. Самое главное, подчеркнула таролог, что Вселенная вас услышала.