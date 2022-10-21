Россиян ждет рост цен на рыбу

Второй этап распределения рыбных инвестиционных квот может привести к закредитованности отрасли, и как следствие — к резкому росту цен на рыбу и морепродукты. Об этом пишет Ura.ru.

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«Дальнейший рост закредитованности может поставить под угрозу не только выполнение инвестпроектов первого этапа, но и создаст предпосылки для роста цен на рыбу и рыбную продукцию на потребительском рынке, поскольку все затраты инвесторов, связанные с участием в аукционах и реализации новых объектов инвестиций, ожидаемо будут отнесены на себестоимость производимой продукции», — говорится в заключении Счетной Палаты РФ на соответствующий законопроект.

В документе отмечается, что платить за реализацию инвестиционных проектов будет конечный потребитель. Это связано с тем, что на внешнем рынке российская продукция будет иметь меньшую конкурентоспособность из-за высокой себестоимости.

В рамках законопроекта предлагается выделение 24% квот на добычу сельди и минтая в обмен на инвестиции в строительство флота и береговых заводов. Также 50% крабовых квот и 100%

на моллюсков предполагается выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами. Распределение инвестквот потребует от организаций привлечение собственных и заемных средств суммарно в размере 450-500 миллиардов рублей.