Москвичам пообещали переменчивую погоду на выходных

В Москве в предстоящие выходные ожидается переменчивая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Выходные называются одним словом, но на самом деле погода будет разная. Распространяется гребень высокого давления, и в субботу будет преобладать погода облачная, но с прояснениями, будет солнышко появляться, температура от 5 до 8 градусов, без осадков, — рассказал синоптик.

По его словам, в воскресенье в столице будет облачно с кратковременными осадками. Воздух прогреется до 10 градусов тепла. Вильфанд подчеркнул, что погода будет соответствовать норме так называемого предзимнего периода, который длится с середины октября по середину декабря, передает РИА Новости.

При этом в пятницу, 21 октября, жителей Москвы и Подмосковья, согласно прогнозу синоптиков, ждет облачная с прояснениями погода, небольшой и местами умеренный дождь. Днем в столичном регионе температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 2–4 градусов по Цельсию.