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55 минут назад

Москвичей предупредили о переменчивой погоде на выходных

Вечерняя Москваиещё 4

В Москве в предстоящие выходные ожидается переменчивая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали переменчивую погоду на выходных
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Выходные называются одним словом, но на самом деле погода будет разная. Распространяется гребень высокого давления, и в субботу будет преобладать погода облачная, но с прояснениями, будет солнышко появляться, температура от 5 до 8 градусов, без осадков, — рассказал синоптик.

По его словам, в воскресенье в столице будет облачно с кратковременными осадками. Воздух прогреется до 10 градусов тепла. Вильфанд подчеркнул, что погода будет соответствовать норме так называемого предзимнего периода, который длится с середины октября по середину декабря, передает РИА Новости.

При этом в пятницу, 21 октября, жителей Москвы и Подмосковья, согласно прогнозу синоптиков, ждет облачная с прояснениями погода, небольшой и местами умеренный дождь. Днем в столичном регионе температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 2–4 градусов по Цельсию.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столичного региона о возможном выпадении первого снега.

Общество,Александр Ильин,Роман Вильфанд,
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