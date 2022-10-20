Московский суд заочно арестовал журналистку Овсянникову

Овсянникова обвиняется в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. «Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Овсянниковой Марины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ сроком на 1 месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ», – сообщили в суде.