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18 минут назад

Московский суд заочно арестовал журналистку Овсянникову

Елена Прошина

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марину Овсянникову. Об этом сообщают «Известия».

Московский суд заочно арестовал журналистку Овсянникову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Овсянникова обвиняется в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. «Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Овсянниковой Марины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ сроком на 1 месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ», – сообщили в суде.

Ранее суд ограничил Марину Овсянникову в родительских правах. Согласно этому решению, дети Овсянниковой должны проживать вместе с отцом, мать должна будет выплачивать алименты.

Общество,Марина Овсянникова,
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