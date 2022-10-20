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17 минут назад

В школах России появятся уроки по игре в лапту

Елена Прошина

До конца 2022 года в рамках проекта «Физическая культура» в школах России появится модуль по игре в лапту. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещения РФ.

В школах России появятся уроки по игре в лапту
Фото: вконтактевконтакте

Инициаторами введения модуля выступили учителя физкультуры и тренеры спортивных секций. С соответствующим предложением они выступили на встрече представителей школьных спортклубов и главы Минпросвещения Сергея Кравцова и министра спорта Олега Матыцина. Они поддержали идею и пообещали до конца 2022 года ввести в школах РФ модуль по игре в лапту.

На данный момент в рамках проекта «Физическая культура» разработали десять модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, рэгби, самбо, дзюдо и шахматам. В 2022 году планируют подготовить еще семь, а в следующем еще четыре.

Общество,Олег Матыцин,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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