В школах России появятся уроки по игре в лапту

До конца 2022 года в рамках проекта «Физическая культура» в школах России появится модуль по игре в лапту. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещения РФ.

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Инициаторами введения модуля выступили учителя физкультуры и тренеры спортивных секций. С соответствующим предложением они выступили на встрече представителей школьных спортклубов и главы Минпросвещения Сергея Кравцова и министра спорта Олега Матыцина. Они поддержали идею и пообещали до конца 2022 года ввести в школах РФ модуль по игре в лапту.