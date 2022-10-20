В Белгородской области могут ввести дистант на некоторых предприятиях

Дистанционный режим работы может быть введен на некоторых предприятиях Белгородской области в целях повышения безопасности. Этот вопрос будет рассмотрен на одном из заседаний оперативного штаба, сообщил в четверг в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы жителей.

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"Завтра на оперативном штабе обсудим с членами штаба этот вопрос. <...> Хотя мы тоже понимаем, что не все предприятия могут последовать этим рекомендациям", - сказал Гладков.

Отвечая еще на один из вопросов, Гладков подчеркнул, что в связи с установлением в регионе среднего уровня реагирования, введение комендантского часа не планируется.

"Если будут какие-то решения, конечно, буду максимально быстро до вас доводить. Но о комендантском часе речи не идет", - добавил губернатор.