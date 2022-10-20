Озвучен план действий в приграничном регионе со средним уровнем реагирования

Губернатор Воронежской области Александр Гусев озвучил план действий в приграничном регионе со средним уровнем реагирования. Об этом он написал в Telegram.

Фото: ТАСС ТАСС

Он повысил до максимума персональную ответственность подчиненных за исполнение решений штаба. Гусев подчеркнул, что все его поручения обязательны для исполнения должностными лицами.

Вместе с тем губернатор добавил, что обстановка на территории области управляемая, без угроз и рисков для населения. Власти региона рассмотрели ряд мер по усилению охраны общественного порядка и охраны ключевых объектов инфраструктуры. Других решений в настоящее время принимать не требуется, уточнил Гусев.

Также он отдельно поручил контролировать активную и правильную работу с семьями мобилизованных и участников специальной военной операции.