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20 минут назад

Озвучен план действий в приграничном регионе со средним уровнем реагирования

Lenta.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев озвучил план действий в приграничном регионе со средним уровнем реагирования. Об этом он написал в Telegram.

Озвучен план действий в приграничном регионе со средним уровнем реагирования
Фото: ТАССТАСС

Он повысил до максимума персональную ответственность подчиненных за исполнение решений штаба. Гусев подчеркнул, что все его поручения обязательны для исполнения должностными лицами.

Вместе с тем губернатор добавил, что обстановка на территории области управляемая, без угроз и рисков для населения. Власти региона рассмотрели ряд мер по усилению охраны общественного порядка и охраны ключевых объектов инфраструктуры. Других решений в настоящее время принимать не требуется, уточнил Гусев.

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Также он отдельно поручил контролировать активную и правильную работу с семьями мобилизованных и участников специальной военной операции.

19 октября было объявлено военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе был введен средний режим реагирования.

Общество,СВО,Александр Гусев,Совет Федерации,
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