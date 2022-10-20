На свалке в Ленинградской области сошла огромная мусорная лавина

На полигоне твердых биологических отходов в Ленинградской области под Гатчиной «Новый Свет-ЭКО» сошла мусорная лавина. Об этом сообщает Telegram-канал комитета госэконадзора в регионе.

«На полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО» произошла деформация откоса со сходом свалочных масс», — говорится в сообщении.

В регионе создана комиссия по расследованию причин и выяснению последствий происшествия. Сейчас проводятся работы по ликвидации свалочных масс.

Уточняется, что залповых выбросов свалочного газа не зафиксировано.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», причиной схода мусорной лавины могло стать нарушение технологии складирования отходов. В частности, склон террикона не отсыпали инертными материалами, которые «обеспечивают достаточное и безопасное сцепление слоев».