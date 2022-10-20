МИД РФ предостерег выезжающих за границу россиян

Министерство иностранных дел России призывает россиян, имеющих основания подозревать наличие к себе «интереса» со стороны США, воздержаться от поездок за границу. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в МИД России рассматривают задержания в Италии и Германии российских граждан для их последующей экстрадиции в США как развернутую Вашингтоном «кампании по захвату россиян». При этом речь идет, по сути, «о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях», констатировала Захарова.

«МИД России призывает всех, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе «интереса» со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции», - заявила она.

Мария Захарова отметила, что задержанным предъявляются обвинения в якобы нарушении национального санкционного законодательства США.

«В рамках фактической вовлеченности Вашингтона в ситуацию на Украине в качестве стороны конфликта налицо еще одна попытка устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом», - отметила дипломат.

В МИД России предупредили, что подобные действия Вашингтона не останутся без ответа.

Ранее стало известно, что по запросу США в Италии был задержан сын губернатора Красноярского края Артем Усс, а в Германии – россиянин Юрий Орехов. Министерство юстиции США назвало Орехова и Усса совладельцами компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая, якобы покупала технологии двойного применения и передавала их конечным потребителям в России, в том числе и находящимся под санкциями.