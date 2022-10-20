Эксперты обсудят продвижение креативных продуктов

25 октября состоится совместное заседание комиссии по развитию креативных индустрий и комитета по СМИ и информационной политике ассоциации менеджеров на тему: «Медиаупаковка креативных проектов».

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Эксперты отмечают, что многие производители креативных продуктов хотя бы раз в жизни сталкивались с тем, что качественный продукт «не взлетает». По их мнению, дело зачастую в «недоработанной упаковке». Особенности продвижения креативных продуктов обсудят с представителями ведущих российских СМИ и создателей креативных продуктов.

Специалисты поговорят о затратах, каналах продвижения и интересе со стороны СМИ.

Модератором выступит первый заместитель исполнительного директора ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. Приветственное обращение будет от генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, сопредседателя комитета по СМИ и информационной политике ассоциации менеджеров Татьяны Смирновой и других.