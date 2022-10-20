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1 час назад

Минцифры приостановило программу подключения Wi-Fi в школах

Никита Бородкин

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что ведомство вынужденно приостанавливает программу подключения сетей Wi-Fi в российских школах. Об этом сообщает ТАСС.

Минцифры приостановило программу подключения Wi-Fi в школах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Министр рассказал, что с 2021 года в рамках программы в России полноценно подключили к Wi-Fi 9 тысяч школ. По словам Шадаева, ведомство продолжит наблюдать за практикой использования беспроводного интернета в учебных заведениях.

«Посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», — сказал глава Минцифры, отметив, что уже договорился об этом с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Напомним, что в конце августа Кравцов заявил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя. При этом школьники смогут обращаться к учителям, если им надо будет позвонить родителям в случае чрезвычайной ситуации.

Общество,Максут Шадаев,Сергей Кравцов,
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