Минцифры приостановило программу подключения Wi-Fi в школах

Министр рассказал, что с 2021 года в рамках программы в России полноценно подключили к Wi-Fi 9 тысяч школ. По словам Шадаева, ведомство продолжит наблюдать за практикой использования беспроводного интернета в учебных заведениях.

«Посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», — сказал глава Минцифры, отметив, что уже договорился об этом с министром просвещения Сергеем Кравцовым .

Напомним, что в конце августа Кравцов заявил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя. При этом школьники смогут обращаться к учителям, если им надо будет позвонить родителям в случае чрезвычайной ситуации.