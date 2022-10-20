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1 час назад

Родион Газманов рассказал о погибшем в Донбассе друге

Алиса Селезнёва

Певец Родион Газманов рассказал о том, что потерял в ходе боевых действий на Донбассе своего друга-генерала. Артист признался в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!», что не сразу узнал о гибели друга.

Родион Газманов рассказал о погибшем в Донбассе друге-генерале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, с генерал-майором Романом Кутузовым они дружили 15 лет и последний раз виделись в Сирии, куда Газманов приехал выступать перед российскими военнослужащими.

«Роман был очень хорошим моим другом (…) Я узнал из новостей, что его не стало. Друзья не распространялись об этом. Он был в генеральском звании. Писали, что они попали в засаду, когда ехали на передовую, обстреляли колонну, ему не повезло», - рассказал Родион Газманов.

Он отметил, что генерал был не первым его другом, который погиб в ходе боевых действий.

«Чувство потери, невосполнимости. Ты не можешь человека вернуть, чтобы ему что-то сказать. Не можешь еще раз пожать ему руку. Все, история закончена», - заявил он.

При этом Газманов отметил, что сам пока не получал повестку.

«Придет, будем смотреть. (…) Если меня пошлют туда, где я и так был много раз, то я, по крайней мере, поеду с автоматом, а не с гитарой», - заявил исполнитель.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. Власти ряда регионов уже заявили о выполнении плана по числу мобилизованных.

Общество,Родион Газманов,
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