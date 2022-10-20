В российском регионе «ликвидировали» два населенных пункта

В Тюменской области приняли решение ликвидировать два населенных пункта, в которых больше не осталось жителей. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Власти российского региона упразднили село Казарма Вагайского сельского поселения и поселок Кошелевский Шабановского сельского поселения. Решение связано с тем, что населенные пункты фактически перестали существовать.

В принятом законопроекте указали, что в указанных селах не живет ни один человек и отсутствует инфраструктура. Там нет дорог с твердым покрытием, рабочих мест, магазинов, жилых домов и производственных объектов.