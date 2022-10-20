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21 минуту назад

Стоимость авиабилетов рухнула на 25%

Лера Букина

Ситуация с ценами на авиабилеты кардинально поменялась спустя месяц после объявления частичной мобилизации в России. Они подешевели на 25%, сообщает РБК со ссылкой на сервис по онлайн-продаже билетов Tutu.ru.

Стоимость авиабилетов рухнула на 25%
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Аналитики брали в расчет средние чеки забронированных билетов с вылетами с 21 по 30 сентября и с 21 по 30 октября.

Наибольшее ценовое падение продемонстрировали билеты в Армению. Стоимость упала с 58 000 рублей до 20 000 рублей (- 66%). Что касается билетов в Азербайджан и Белоруссию, то они за этот отрезок времени стали дешевле на треть. Сейчас они в среднем стоят 27 000 рублей вместо 39 000 рублей (цена конца сентября). Стоимость перелета в Белоруссию за месяц опустилась на 5 тысяч рублей - с 14 000 до 9 000 рублей.

Билеты также упали в цене в Киргизию, Турцию и Израиль. Они подешевели на четверть.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала существенное снижение стоимости авиабилетов из России в Турцию и Армению. Так, по первому направлению цены к концу сентября упали в семь раз, по второму - в тридцать, следует из сообщения ассоциации.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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