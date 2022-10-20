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39 минут назад

Онищенко заявил о создании в США боевого штамма коронавируса

Ura.Ru

Искусственно созданный американскими учеными новый штамм коронавируса оказался намного заразнее и опаснее предыдущих. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В Бостонском университете один в общем-то добропорядочный исследователь взял „омикрон“ и с помощью биотехнологических манипуляций вставил ту плазмину, которая в первоначальном штамме отвечала за вирулентность. И получился очень контагиозный и очень вирулентный штамм, то есть очень заразный и очень опасный… получилась по существу боевая рецептура», — объяснил Онищенко в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Случившееся в очередной раз доказывает необходимость требования разъяснений со стороны американских властей за деятельность ученых США, осуществляемой на территории Украины.

«Это великолепное доказательство того, что нам нужно немедленно добиваться полной ясности с Конвенцией по биологическому и токсинному оружию. Нужно задействовать этот механизм и спросить с американцев, пусть они отчитаются, что же они делали на Украине», — заключил профессор.

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Ранее КНДР обвинила США в причастности к «биологическому терроризму» из-за подозрений в том, что американские ученые проводили эксперименты с патогенами на Украине. После чего Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности США.

Общество,Видео,Геннадий Онищенко,Российская академия образования,РАН,
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