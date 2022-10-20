Онищенко заявил о создании в США боевого штамма коронавируса

«В Бостонском университете один в общем-то добропорядочный исследователь взял „омикрон“ и с помощью биотехнологических манипуляций вставил ту плазмину, которая в первоначальном штамме отвечала за вирулентность. И получился очень контагиозный и очень вирулентный штамм, то есть очень заразный и очень опасный… получилась по существу боевая рецептура», — объяснил Онищенко в эфире авторской программы на радио Sputnik.