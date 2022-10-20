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45 минут назад

В России выявили 10 067 новых случаев коронавируса за сутки

Вечерняя Москва

За минувшие сутки во всех регионах России выявили 10 067 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 20 октября.

В России за сутки выявили 10 067 случаев COVID-19
Фото: ТАССТАСС

За указанный период в России зафиксировали 90 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 1565 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 18 352 человека, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор планирует отменить тест на коронавирус для непривитых россиян, въезжающих в страну из-за рубежа. Кроме того, ведомство планирует осуществлять выборочное тестирование в пропускных пунктах через границу.

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер». Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».

Общество,Роспотребнадзор,
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