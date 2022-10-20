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14 минут назад

Действия нацистов во время блокады Ленинграда признали геноцидом

Lenta.ruиещё 2

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требования городского прокурора и признал геноцидом действия нацистов в отношении советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) во время блокады Ленинграда. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной в пресс-службе судов региона.

Суд признал геноцидом блокаду Ленинграда
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, за время блокады погибло более одного миллиона человек, а ущерб составил 35 триллионов рублей.

Дело рассматривалось на семи заседаниях, было допрошено 12 специалистов и четыре свидетеля. Кроме того рамках расследования уголовных дел о преступлениях времен ВОВ следствие изучило архивные документы и материалы с грифом «Совершенно секретно».

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