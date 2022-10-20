Суд признал геноцидом блокаду Ленинграда

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требования городского прокурора и признал геноцидом действия нацистов в отношении советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) во время блокады Ленинграда. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной в пресс-службе судов региона.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным ведомства, за время блокады погибло более одного миллиона человек, а ущерб составил 35 триллионов рублей.