Режим ограничения полетов в 11 аэропортов решили продлить

Росавиация объявила о продлении режима ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Его пролонгировали до 28 октября, передает РИА Новости.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября», - указано в сообщении.
Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Власти России ввели режим ограничения полетов на юге страны 24 февраля. Это связано с проведением специальной военной операцией на украинской территории. Авиакомпаниям было рекомендовано осуществлять перевозку по другим маршрутам.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следом было объявлено о введении территориальной обороны на территориях присоединенных субъектов РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у властей страны закрыть границы в связи с введением военного положения в четырех российских регионах.