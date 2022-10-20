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10 минут назад

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов решили продлить

Лера Букина

Росавиация объявила о продлении режима ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Его пролонгировали до 28 октября, передает РИА Новости.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов решили продлить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября», - указано в сообщении.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Власти России ввели режим ограничения полетов на юге страны 24 февраля. Это связано с проведением специальной военной операцией на украинской территории. Авиакомпаниям было рекомендовано осуществлять перевозку по другим маршрутам.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следом было объявлено о введении территориальной обороны на территориях присоединенных субъектов РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у властей страны закрыть границы в связи с введением военного положения в четырех российских регионах.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Росавиация,
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