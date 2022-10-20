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48 минут назад

В России предложили запретить один вид игрушек

Никита Бородкин

Уполномоченная по правам человека в Татарстане Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка. Как сообщает RT со ссылкой на обращение к министру здравоохранения Михаила Мурашко, омбудсмен считает, что в него должны войти настольные и компьютерные игры, а также игрушки, которые пропагандируют нетрадиционные семейные ценности.

В России предложили запретить один вид игрушек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волынец подчеркнула, что получает обращения от граждан, которые обеспокоены негативным влиянием подобных игрушек на психику детей. В своем обращении чиновница напомнила о проекте федерального закона Минздрава, который касается выявления рисков для ментального здоровья детей — она предложила добавить подобные товары в список запрещенных.

Омбудсмен попросила Мурашко поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, что ранее Волынец предлагала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. По ее словам, исследования показали, что никотин есть и в тех жидкостях, которые были помечены как не содержащие его. Кроме того, врачей и родительское сообщество тревожит, что химические вещества в них вызывают затруднение дыхания, затяжной кашель, одышку, когнитивные нарушения.

Общество,Политика,Ирина Волынец,Михаил Мурашко,Госдума,
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