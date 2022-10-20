В России предложили запретить один вид игрушек

Уполномоченная по правам человека в Татарстане Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка. Как сообщает RT со ссылкой на обращение к министру здравоохранения Михаила Мурашко, омбудсмен считает, что в него должны войти настольные и компьютерные игры, а также игрушки, которые пропагандируют нетрадиционные семейные ценности.

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Волынец подчеркнула, что получает обращения от граждан, которые обеспокоены негативным влиянием подобных игрушек на психику детей. В своем обращении чиновница напомнила о проекте федерального закона Минздрава, который касается выявления рисков для ментального здоровья детей — она предложила добавить подобные товары в список запрещенных.

Омбудсмен попросила Мурашко поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта на рассмотрение в Госдуму.