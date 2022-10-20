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56 минут назад

Норкин и Соколовская устроили перепалку в эфире программы «Место встречи»

Слово и Дело

Очередной выпуск шоу «Место встречи» на телеканале НТВ запомнился перепалкой ведущего Андрея Норкина с украинской журналисткой Яниной Соколовской. Женщина яро отстаивала свою точку зрения.

Норкин и Соколовская устроили перепалку в эфире
Фото: AO «Телекомпания НТВ»AO «Телекомпания НТВ»

Конфликт возник из-за разных взглядов журналистов на одну из общемировых проблем. Соколовская набросилась на Норкина, который озвучил мнение, отличающееся от ее. Одной фразой журналист поставил на место взбунтовавшуюся гостью.

«Янина! Янина! Тщщщщ! Тихо-тихо-тихо!» — заявил Норкин.

Ведущий, помимо карьеры на ТВ, выступает с собственным шоу. Он представит в Петербурге юмористическую концертную программу «Почти другой формат» 29 октября.

Общество,Андрей Норкин,Янина Соколовская,
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