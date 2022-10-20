Норкин и Соколовская устроили перепалку в эфире

Очередной выпуск шоу «Место встречи» на телеканале НТВ запомнился перепалкой ведущего Андрея Норкина с украинской журналисткой Яниной Соколовской. Женщина яро отстаивала свою точку зрения.

Фото: AO «Телекомпания НТВ» AO «Телекомпания НТВ»

Конфликт возник из-за разных взглядов журналистов на одну из общемировых проблем. Соколовская набросилась на Норкина, который озвучил мнение, отличающееся от ее. Одной фразой журналист поставил на место взбунтовавшуюся гостью.

«Янина! Янина! Тщщщщ! Тихо-тихо-тихо!» — заявил Норкин.