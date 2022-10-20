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1 час назад

Спрогнозирован рост спроса на поездки в Сочи

Лера Букина

Спрос на поездки в Сочи, вероятно, возрастет в связи с наступлением горнолыжного сезона. Предложений на этом фоне стало больше, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на представителей отрасли.

Спрогнозирован рост спроса на поездки в Сочи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В частности, у туроператора Anex Tour появились путевки на базе гарантированных блоков мест из трех городов. Отмечается, что полетную программу запланировали с середины ноября по конец апреля. Речь идет об авиакомпании Nord Star. Вылет будет осуществляться из Москвы, Уфы, Красноярска. Туры уже активно покупают, в частности, на период новогодних праздников, добавили в компании.

Турагентство Fun&Sun сообщило о планах предлагать туристам поездки в Сочи на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии». Отправиться может из ряда городов, а именно из столицы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Уфы. В компании ждут роста продаж в ноябре.

Туроператор «Интурист» сообщил, что из любых крупных российских городов можно отправиться в Сочи на зимний период. Там указали на устойчиво высокий спрос. При этом стоимость билетов в компании назвали приемлемой.

Ранее сообщалось, что, по данным Travelata.ru, на туристическом рынке зафиксировано резкое снижение стоимости туров в Египет. Так, россияне могут найти варианты, которые упали в цене на 50%. Стоимость опустилась до 50 тысяч рублей за неделю отдыха (цена за двоих). В сентябре такой же тур продавался по цене в 100–110 тысяч рублей.

Уральские авиалинии,
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