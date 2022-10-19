Росгидромет начал выпуск прогнозов для новых территорий России

Росгидромет начал выпускать прогнозы погоды для Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду.
Гидрометцентр России является учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.
"Росгидромет начал прогнозировать погоду в этих регионах. По этому вопросу работает одно из наших территориальных управлений. На самом деле нам это было не очень сложно, мы прогнозируем погоду по 4 тыс. станций по всему миру", - рассказал он.
По словам Вильфанда, в ЛНР и ДНР ожидается непогода в ночь на 20 октября и в течение 21 октября - пройдут сильные дожди.
По данным Гидрометцентра, в ЛНР в ближайшие четыре дня температурный фон будет 12-14 градусов тепла, в ДНР - 10-12 градусов тепла, в Херсонской области - 11-17 градусов тепла, в Запорожской области - 13-15 градусов тепла.
23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошел референдум, на котором большинство жителей поддержали вхождение регионов в состав России.