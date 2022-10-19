Услуги проституток в Казахстане подорожали из-за наплыва россиян

В Казахстане проститутки стали повышать цены на свои услуги из-за наплыва россиян, сообщает «Экспресс К». Отмечается, что один из местных жителей пожаловался на то, что если в сентябре стоимость составляла в среднем 15–20 тысяч тенге за час (2,6 тысячи рублей), то сейчас — 40–50 тысяч тенге и выше. Сами «жрицы любви» подтвердили изданию эту информацию.
Если все поднимают цены, чем мы хуже? Да, в сентябре час со мной стоил 20 тысяч, сейчас — 40 тысяч. И ничего, клиентов меньше не стало. Насчет россиян не знаю, я же паспорт у них не спрашиваю, — заявила работница секс-индустрии.
Ранее сбежавший от мобилизации в Казахстан россиянин Сергей Ю. рассказал, что цены на жилье в Казахстане после объявления частичной мобилизации в России «заметно взвинтились». По словам мужчины, он снимает трехкомнатную квартиру вместе с пятью товарищами, жилье обходится им в 40 тысяч рублей — в три раза дороже, чем раньше.
Ранее за запрет на выезд из страны для граждан призывного возраста выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он заявил, что исключения могут быть сделаны только для лиц, не годных к воинской службе и выезжающих по медицинским показаниям. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в свою очередь высказался против данной меры, назвав ее нарушением прав человека.