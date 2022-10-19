Услуги проституток в Казахстане подорожали из-за наплыва россиян

В Казахстане проститутки стали повышать цены на свои услуги из-за наплыва россиян, сообщает «Экспресс К». Отмечается, что один из местных жителей пожаловался на то, что если в сентябре стоимость составляла в среднем 15–20 тысяч тенге за час (2,6 тысячи рублей), то сейчас — 40–50 тысяч тенге и выше. Сами «жрицы любви» подтвердили изданию эту информацию.

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Если все поднимают цены, чем мы хуже? Да, в сентябре час со мной стоил 20 тысяч, сейчас — 40 тысяч. И ничего, клиентов меньше не стало. Насчет россиян не знаю, я же паспорт у них не спрашиваю, — заявила работница секс-индустрии.

Ранее сбежавший от мобилизации в Казахстан россиянин Сергей Ю. рассказал, что цены на жилье в Казахстане после объявления частичной мобилизации в России «заметно взвинтились». По словам мужчины, он снимает трехкомнатную квартиру вместе с пятью товарищами, жилье обходится им в 40 тысяч рублей — в три раза дороже, чем раньше.