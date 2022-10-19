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45 минут назад

Спектакли с участием Чуриковой отменили в Театре Вахтангова

Слово и Дело

Спектакли с участием народной артистки СССР Инны Чуриковойотменили в Театре имени Вахтангова. Причиной стала болезнь звезды.

Спектакли с участием Чуриковой отменили в Театре Вахтангова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка должна была выйти на сцену 20 и 21 октября. Зрителейожидала постановка Глеба Панфилова «Аудиенция». Но внезапно театр отменил показы.

Как стало известно изданию «СтарХит», причиной сталипроблемы Чуриковой со здоровьем. Актриса до сих пор не восстановилась после падения. Звезда упала со сцены летом. Актрису привели в чувства в больнице, а затем отправили домой восстанавливать силы. Звезде прописали постельный режим. Чурикова рассчитывала вернуться в театр в новом сезоне.

Общество,Глеб Панфилов,
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