Спектакли с участием Чуриковой отменили в Театре Вахтангова

Как стало известно изданию «СтарХит», причиной сталипроблемы Чуриковой со здоровьем. Актриса до сих пор не восстановилась после падения. Звезда упала со сцены летом. Актрису привели в чувства в больнице, а затем отправили домой восстанавливать силы. Звезде прописали постельный режим. Чурикова рассчитывала вернуться в театр в новом сезоне.