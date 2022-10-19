Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

Полиция Норвегии задержала бизнесмена, сына главы РЖД Владимира Якунина Андрея за запуск дронов на Шпицбергене, сообщает РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что Якунин-младший использовал дрон для отдыха во время поездки на Шпицберген в конце августа.

Ранее полиция Норвегии задержала в Хаммерфесте россиянина, который управлял беспилотником в районе Шпицбергена.

Уточняется, что 47-летний мужчина с гражданствами России и Британии обвиняется в нарушении закона о санкциях. Он будет находиться под стражей в течение двух недель.

У задержанного были изъяты беспилотники и электронные устройства. Как отметили в полиции, записи с дронов будут иметь важнейшее значение для расследования.

По словам представителя правоохранительных органов провинции Финнмарк Аньи Миккельсен Индбьер, все выводы о действиях обвиняемого будут сделаны после проверки конфискованных материалов.