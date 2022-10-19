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37 минут назад

Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии за запуск беспилотника

Газета.Ruиещё 2

Полиция Норвегии задержала бизнесмена, сына главы РЖД Владимира Якунина Андрея за запуск дронов на Шпицбергене, сообщает РБК.

Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Якунин-младший использовал дрон для отдыха во время поездки на Шпицберген в конце августа.

Ранее полиция Норвегии задержала в Хаммерфесте россиянина, который управлял беспилотником в районе Шпицбергена.

Уточняется, что 47-летний мужчина с гражданствами России и Британии обвиняется в нарушении закона о санкциях. Он будет находиться под стражей в течение двух недель.

У задержанного были изъяты беспилотники и электронные устройства. Как отметили в полиции, записи с дронов будут иметь важнейшее значение для расследования.

По словам представителя правоохранительных органов провинции Финнмарк Аньи Миккельсен Индбьер, все выводы о действиях обвиняемого будут сделаны после проверки конфискованных материалов.

Мужчина, в свою очередь признался, что управлял дроном на Шпицбергене.

Общество,Владимир Якунин,РЖД,
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